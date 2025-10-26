На улице Университетской в Сургуте высадили сирень в рамках акции «Единый день посадки деревьев»

16+
Логотип Сиапресс
USD  80,9713   EUR  94,0820  

Новости

  ​Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 октября? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 октября? // АФИША

    23 октября в 11:37
    2098 1
  ​В Сургуте высадили более 70 кустов сирени на улице Университетской

    ​В Сургуте высадили более 70 кустов сирени на улице Университетской

    Сегодня в 11:34
    45 0
  Волонтеры и молодежь Сургута высадили 30 деревьев на улице Островского

    Волонтеры и молодежь Сургута высадили 30 деревьев на улице Островского

    25 октября в 16:45
    574 0 
  ​Югра вошла в тройку регионов с самыми высокими зарплатами для инженеров

    ​Югра вошла в тройку регионов с самыми высокими зарплатами для инженеров

    25 октября в 16:13
    589 0
  ​В Сургуте после капремонта открылась школа №8 имени А. Н. Сибирцева

    ​В Сургуте после капремонта открылась школа №8 имени А. Н. Сибирцева

    25 октября в 15:39
    570 0 
  ​В аэропорту Ханты-Мансийска ограничат въезд на парковку до конца декабря

    ​В аэропорту Ханты-Мансийска ограничат въезд на парковку до конца декабря

    25 октября в 15:06
    593 0
  ​Сэндвичи, роллы, мороженое: «Аэрофлот» обновил детское меню

    ​Сэндвичи, роллы, мороженое: «Аэрофлот» обновил детское меню

    25 октября в 14:18
    590 0
  ​На проспекте Ленина в Сургуте вместо спиленных деревьев посадили сирень

    ​На проспекте Ленина в Сургуте вместо спиленных деревьев посадили сирень

    25 октября в 13:43
    628 0
  ​Инфляция в Югре замедлилась: рыба и мясо подорожали, овощи и яйца подешевели

    ​Инфляция в Югре замедлилась: рыба и мясо подорожали, овощи и яйца подешевели

    25 октября в 12:52
    654 0
  ​Врачи Сургута спасли младенца весом меньше килограмма

    ​Врачи Сургута спасли младенца весом меньше килограмма

    25 октября в 12:02
    654 0
  ​В Сургуте из трех частных снежных полигонов реально работает только один − остальные не готовы к зиме

    ​В Сургуте из трех частных снежных полигонов реально работает только один − остальные не готовы к зиме

    25 октября в 10:08
    656 0
  ​Отчитались о миллиардах и успокоили: что происходит с кредитами россиян

    ​Отчитались о миллиардах и успокоили: что происходит с кредитами россиян

    24 октября в 19:38
    984 0
  В Тюмени бизнес серьезно торгуется за право выкупить старые деревянные дома и реставрировать их

    В Тюмени бизнес серьезно торгуется за право выкупить старые деревянные дома и реставрировать их

    24 октября в 17:49
    993 0
Роза Чемерис – член Комитета по международным делам, заместитель председателя Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, депутат Госдумы от Югры:
Владимир Сысоев – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:
Николай Новичков – член Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, депутат Госдумы от Югры:
Николай Езерский – член Комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от Югры:
Вадим Шувалов – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:
Сергей Лисовский – заместитель председателя Комитета по защите конкуренции, депутат Госдумы от Югры:
Дмитрий Кобылкин – председатель Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:
Анатолий Карпов – член Комитета по делам национальностей, депутат Госдумы от Югры:
Павел Завальный – первый заместитель председателя Комитета по энергетике, депутат Госдумы от Югры:
Эрнест Валеев – заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции, а также первый заместитель председателя Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов, депутат Госдумы от Югры:
Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры:
Ваше отношение к аренде жилья:

Арендую, плачу втемную 7.3%

Арендую, плачу в белую 7.3%

Сдаю в аренду втемную 36.6%

Сдаю в аренду в белую 2.4%

Другое 46.3%

Всего голосов: 41

​В Сургуте высадили более 70 кустов сирени на улице Университетской

На улице Университетской в Сургуте высадили сирень в рамках акции «Единый день посадки деревьев»

​В Сургуте высадили более 70 кустов сирени на улице Университетской
Фото: администрация Сургута

Накануне на улице Университетской в Сургуте высадили более 70 кустов сирени в рамках экологической акции «Единый день посадки саженцев деревьев». В мероприятии приняли участие почти 40 представителей мусульманской общины во главе с имамом Сургутской соборной мечети Рустамом Хазратом Зяйляповым, рассказали в администрации Сургута.

«Независимо от национальности и вероисповедания мы собрались здесь, чтобы сделать Сургут еще более зеленым и ухоженным. Это символ единства и стремления к общему благу. При поддержке администрации города совершили благое для всех нас дело», отметил имам.

Экологическая акция в Сургуте проводится ежегодно и объединяет неравнодушных горожан. В высадке деревьев участвуют представители администрации, муниципальных учреждений, предприятий, религиозных конфессий, национальных и общественных объединений.

«Единый день посадки саженцев деревьев» традиционно проходит осенью и каждый год собирает все больше участников. В 2025 году в рамках акции в городе высажено более 900 деревьев и кустарников. Из-за благоприятной погоды работы продлили до 25 октября.


Сегодня в 11:34, просмотров: 48, комментариев: 0
Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Не каждая вырубка в Сургуте — трагедия. Старые и больные деревья нужно убирать и сажать что-то новое и полезное 941
  2. ​Инфляция в Югре замедлилась: рыба и мясо подорожали, овощи и яйца подешевели 654
  3. ​Врачи Сургута спасли младенца весом меньше килограмма 654
  4. ​На проспекте Ленина в Сургуте вместо спиленных деревьев посадили сирень 630
  5. ​В аэропорту Ханты-Мансийска ограничат въезд на парковку до конца декабря 594
  6. ​Сэндвичи, роллы, мороженое: «Аэрофлот» обновил детское меню 591
  7. ​Югра вошла в тройку регионов с самыми высокими зарплатами для инженеров 590
  8. Волонтеры и молодежь Сургута высадили 30 деревьев на улице Островского 575
  9. ​В Сургуте после капремонта открылась школа №8 имени А. Н. Сибирцева 571
  10. ​Малому бизнесу приготовиться! 522
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 октября? // АФИША 2098
  2. ​«Сургутянам начислено имущественных налогов на сумму 1,3 миллиарда рублей – это налог на имущество физических лиц, транспортный налог и налог на землю» 2040
  3. Изменение НДС: удар по малым компаниям или по лакунам черного бизнеса, где надо навести порядок? 1975
  4. Легендарная «кубышка» Сургутнефтегаза за год «похудела» почти на триллион, но все равно там очень много денег 1960
  5. ​Вторая печь и новый колумбарий: как планируют модернизировать крематорий Сургута 1659
  6. Благодаря вам мы можем успешно реализовывать масштабные проекты, привлекать инвестиции и улучшать качество жизни югорчан 1619
  7. Руслан Кухарук вывез правительство Югры на заседание в Когалым 1601
  8. Правительство Югры выделило миллиард на единовременную выплату всем пенсионерам по случаю юбилея региона 1578
  9. Югра стала вторым регионом России по отчислению в федеральный бюджет — за полгода она выдала 2,7 трлн рублей 1551
  10. ​Сургуте креативные предприниматели презентовали свою продукцию крупным компаниям 1511
  1. ​Где концерты, Зин? 11895
  2. Погуляем, поедим 8929
  3. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 6776
  4. ​Жителям одного из домов Сургута пришли платежки за полный месяц отопления, хотя тепло дали лишь в конце сентября 6323
  5. ​Виталий Милонов: «Майонез ‒ это яд для русской нации» 5724
  6. ​Доктор, у меня это. Болезнь Паркинсона // ONLINE 5552
  7. ​В Сургуте закрывается «Читай-город» на проспекте Ленина 5367
  8. ​Сургутяне сажают деревья там, где будут жить ‒ в ЖК «Георгиевском» высадили 30 сосен за выходные 5009
  9. ​​А под снегом – урожай // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4767
  10. ​Власти Сургута объяснили, почему жильцы дома на Ивана Захарова заплатили за отопление, которого не было 4497

