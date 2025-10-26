На улице Университетской в Сургуте высадили сирень в рамках акции «Единый день посадки деревьев»

«Единый день посадки саженцев деревьев» традиционно проходит осенью и каждый год собирает все больше участников. В 2025 году в рамках акции в городе высажено более 900 деревьев и кустарников. Из-за благоприятной погоды работы продлили до 25 октября.

Экологическая акция в Сургуте проводится ежегодно и объединяет неравнодушных горожан. В высадке деревьев участвуют представители администрации, муниципальных учреждений, предприятий, религиозных конфессий, национальных и общественных объединений.

«Независимо от национальности и вероисповедания мы собрались здесь, чтобы сделать Сургут еще более зеленым и ухоженным. Это символ единства и стремления к общему благу. При поддержке администрации города совершили благое для всех нас дело», – отметил имам.

Накануне на улице Университетской в Сургуте высадили более 70 кустов сирени в рамках экологической акции «Единый день посадки саженцев деревьев». В мероприятии приняли участие почти 40 представителей мусульманской общины во главе с имамом Сургутской соборной мечети Рустамом Хазратом Зяйляповым , рассказали в администрации Сургута.

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Кто такая Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры?

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

