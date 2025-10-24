В парке «За Саймой» в Сургуте открыли новую площадку для выгула собак

В парке «За Саймой» в Сургуте завершено строительство новой площадки для выгула и дрессировки собак. Объект создан в рамках инициативного бюджетирования — механизма, позволяющего реализовывать проекты, предложенные жителями, сообщает администрация города.
Площадка с песчаным покрытием занимает 1 710 кв. м. При её обустройстве максимально сохранили существующие деревья и зелёные насаждения, после работ провели дополнительное озеленение. «Работы выполнены в срок, к качеству нареканий нет. Расстановка оборудования продумана так, чтобы сохранить зону безопасности для животных и зелёные насаждения,» – рассказала начальник отдела капитального ремонта МКУ «Управление капитального строительства» Анна Селедкова.
Инициатором выступило движение «Дай лапу». Его представители подчёркивают, что цель пространства — повышать культуру содержания домашних животных и формировать дружелюбную городскую среду для общения владельцев питомцев.
На площадке установлены скамьи, урны и элементы для дрессировки; учтены потребности как мелких, так и крупных пород.