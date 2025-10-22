В Сургуте сумма имущественных налогов выросла на 20%

В Сургуте продолжается кампания по уплате имущественных налогов. Как сообщила заместитель начальника ИФНС России по городу Елена Трофимова, срок уплаты в этом году − не позднее 1 декабря 2025 года.

Жителям города начислено 1,3 миллиарда рублей имущественных налогов, включая налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный. В этом году налоговая служба сформировала 205 тысяч уведомлений: 160 тысяч сургутян получили их в личном кабинете на сайте ФНС, еще 45 тысяч − по почте.

«Сургутянам, которые еще не получили налоговое уведомление, нужно либо зайти в личный кабинет, либо обратиться в отделение почтовой связи и получить его, чтобы исполнить обязанность по уплате налогов в установленный срок», − отметила Елена Трофимова.

По сравнению с прошлым годом сумма начислений выросла почти на 20%: с 1,136 миллиарда рублей до 1,3 миллиарда. Рост зафиксирован по всем видам налогов:

– по налогу на имущество − на 176 миллионов рублей,

– по земельному − на 25 миллионов,

– по транспортному − на 21 миллион.

«Основные причины – это, конечно, увеличение количества объектов у граждан, перерасчет кадастровой стоимости, а также переоценка кадастровой стоимости по налогу на имущество и на землю. Кроме того, вырос перечень объектов, включенных в список Департамента финансов – это торгово-офисная недвижимость, которая облагается по ставке 2%», − пояснила представитель ИФНС.

Трофимова также напомнила, что льготы по налогам действуют для ряда категорий жителей: предпенсионеров, пенсионеров, многодетных семей, участников СВО и ветеранов боевых действий.

«Льгот довольно много, и по каждому налогу они разные. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте ФНС в разделе «Справочная информация по льготам» или обратиться в налоговые органы, если вы считаете, что в уведомлении льгота не применена, хотя должна быть. У нас много налогоплательщиков, которые уже пользуются льготами. По транспортному налогу льготы имеют 41 тысяча человек, по налогу на имущество – 82 тысячи, по земельному налогу, где действует вычет 6 соток, – 18 тысяч физических лиц», уточнила она.

Также налоговая служба напомнила, что с 2019 года льгота для несовершеннолетних отменена.

