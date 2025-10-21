В Сургуте креативный бизнес презентовал крупным компаниям свои идеи

В ТРЦ «Сургут Сити Молл» прошла торгово-закупочная сессия, где 17 производителей и представителей креативных индустрий презентовали свои товары и услуги представителям крупных предприятий города.

На встрече были представлены сувенирная и ремесленная продукция, дизайнерская одежда, украшения, а также IT-разработки сургутских мастеров и специалистов. Среди гостей мероприятия — Сургутская ГРЭС-2, Сургутские городские электрические сети и мясокомбинат «Сургутский».

Мероприятие прошло в рамках фестиваля «Платформа 5200», который объединяет представителей малого бизнеса и крупных компаний, создавая пространство для делового взаимодействия и развития креативных индустрий.

Организаторы отметили, что это одна из трёх торгово-закупочных сессий, запланированных в рамках фестиваля. Следующая состоится в ноябре, а предприниматели, желающие принять участие, могут направить свои предложения на электронную почту: bedareva_ey@admsurgut.ru.