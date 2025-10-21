В Сургуте предупреждают об опасности выхода на неокрепший лед

Сургутяне сообщают о новых случаях выхода детей на тонкий лед. Под мостом, ведущим к скверу Старожилов, горожане заметили следы на замерзшей поверхности реки. Фотографию в редакцию siapress.ru прислала читательница Елена Ч.

Подобные случаи происходят не впервые. Ранее двое школьников были замечены на льду в парке «За Саймой», передает «СургутИнформ-ТВ». Один из ребят даже попытался прокатиться по замерзшей воде на самокате.

Между тем в Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Сургута напомнили: выход на лед сейчас категорически запрещен. Ограничение действует с момента ледообразования и продлится до 15 декабря.

По информации специалистов, безопасная толщина льда для одного человека должна составлять не менее 7 сантиметров. Сейчас же на водоемах Сургута она не превышает 4-5 сантиметров.

«Выход на лед в этот период крайне опасен. Просим сургутян соблюдать меры безопасности и не выходить на водоемы до полного укрепления льда. Особое внимание необходимо уделить детям − объяснить им правила поведения у воды и не допускать их на лед в период ледостава», − подчеркнули в ведомстве.

Спасатели предупреждают: несоблюдение этих простых правил может привести к трагическим последствиям.