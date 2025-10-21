В Сургуте предупреждают об опасности выхода на неокрепший лед

16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  81,3582   EUR  94,3845  

Новости

  • Правительство Югры выделило миллиард на единовременную выплату всем пенсионерам по случаю юбилея региона

    Правительство Югры выделило миллиард на единовременную выплату всем пенсионерам по случаю юбилея региона

    Сегодня в 13:46
    25 0
  • В ​Сургуте дети снова выходят на тонкий лед. Спасатели просят родителей быть внимательнее

    В ​Сургуте дети снова выходят на тонкий лед. Спасатели просят родителей быть внимательнее

    Сегодня в 13:41
    42 0
  • ​В Сургуте завершили новый участок улицы Усольцева — от Шидловского до Билецкого

    ​В Сургуте завершили новый участок улицы Усольцева — от Шидловского до Билецкого

    Сегодня в 13:12
    105 0 
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH реклама на siapress.ru
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH реклама на siapress.ru
  • Житель Сургутского района по ошибке застрелил человека, приняв его за медведя

    Житель Сургутского района по ошибке застрелил человека, приняв его за медведя

    Сегодня в 12:17
    163 0
  • ​В Сургуте установят 17 новых светофоров — это повысит безопасность пешеходов

    ​В Сургуте установят 17 новых светофоров — это повысит безопасность пешеходов

    Сегодня в 11:57
    173 0 
  • ​В ХМАО оптимизировали работу газовозов для безопасной перевозки топлива на АГЗС

    ​В ХМАО оптимизировали работу газовозов для безопасной перевозки топлива на АГЗС

    Сегодня в 11:22
    179 0
  • ​Первый областной фестиваль русской традиционной культуры «Покров» собрал в Тюмени 1500 участников

    ​Первый областной фестиваль русской традиционной культуры «Покров» собрал в Тюмени 1500 участников

    20 октября в 20:21
    470 0
  • ​Юные тюменцы представили инновационные ИТ-идеи на форуме «Инфотех Junior»

    ​Юные тюменцы представили инновационные ИТ-идеи на форуме «Инфотех Junior»

    20 октября в 20:04
    461 0
  • ​Сервисы Тюменской области стали доступны в национальном мессенджере MAX

    ​Сервисы Тюменской области стали доступны в национальном мессенджере MAX

    20 октября в 19:54
    474 0
  • ​Строительство гостиницы для межуниверситетского кампуса в Тюмени завершится в 2026 году

    ​Строительство гостиницы для межуниверситетского кампуса в Тюмени завершится в 2026 году

    20 октября в 19:43
    460 1
  • Руслан Кухарук вывез правительство Югры на заседание в Когалым

    Руслан Кухарук вывез правительство Югры на заседание в Когалым

    20 октября в 17:34
    613 1
  • Легендарная «кубышка» Сургутнефтегаза за год «похудела» почти на триллион, но все равно там очень много денег

    Легендарная «кубышка» Сургутнефтегаза за год «похудела» почти на триллион, но все равно там очень много денег

    20 октября в 16:54
    814 1
  • У новорожденных Югры в октябре Мухаммад сохранил лидерство среди мальчиков, а Амина потеряла первенство

    У новорожденных Югры в октябре Мухаммад сохранил лидерство среди мальчиков, а Амина потеряла первенство

    20 октября в 16:25
    625 1
Ваше отношение к аренде жилья:
Освобождение бывшего главы Сургута Андрея Филатова из-под домашнего ареста - это:

Правильно, мера была жесткая 9.3%

Неправильно, мера была мягкая 51.2%

Неправильно, мера была оптимальная 11.6%

Все равно 27.9%

Всего голосов: 86

В ​Сургуте дети снова выходят на тонкий лед. Спасатели просят родителей быть внимательнее

В Сургуте предупреждают об опасности выхода на неокрепший лед

В ​Сургуте дети снова выходят на тонкий лед. Спасатели просят родителей быть внимательнее
Фото: siapress.ru

Сургутяне сообщают о новых случаях выхода детей на тонкий лед. Под мостом, ведущим к скверу Старожилов, горожане заметили следы на замерзшей поверхности реки. Фотографию в редакцию siapress.ru прислала читательница Елена Ч.

Подобные случаи происходят не впервые. Ранее двое школьников были замечены на льду в парке «За Саймой», передает «СургутИнформ-ТВ». Один из ребят даже попытался прокатиться по замерзшей воде на самокате.

Между тем в Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Сургута напомнили: выход на лед сейчас категорически запрещен. Ограничение действует с момента ледообразования и продлится до 15 декабря.

По информации специалистов, безопасная толщина льда для одного человека должна составлять не менее 7 сантиметров. Сейчас же на водоемах Сургута она не превышает 4-5 сантиметров.

«Выход на лед в этот период крайне опасен. Просим сургутян соблюдать меры безопасности и не выходить на водоемы до полного укрепления льда. Особое внимание необходимо уделить детям − объяснить им правила поведения у воды и не допускать их на лед в период ледостава», − подчеркнули в ведомстве.

Спасатели предупреждают: несоблюдение этих простых правил может привести к трагическим последствиям.


Сегодня в 13:41, просмотров: 45, комментариев: 0
  1. Легендарная «кубышка» Сургутнефтегаза за год «похудела» почти на триллион, но все равно там очень много денег 814
  2. Югра стала вторым регионом России по отчислению в федеральный бюджет — за полгода она выдала 2,7 трлн рублей 679
  3. ​«Сургутянам начислено имущественных налогов на сумму 1,3 миллиарда рублей – это налог на имущество физических лиц, транспортный налог и налог на землю» 638
  4. У новорожденных Югры в октябре Мухаммад сохранил лидерство среди мальчиков, а Амина потеряла первенство 625
  5. Руслан Кухарук вывез правительство Югры на заседание в Когалым 613
  6. ​Полицейские Югры установили местонахождение 30 без вести пропавших человек 599
  7. Сургутян призвали поддержать городской ТОС №25 на федеральной премии «Признание» 551
  8. ​Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов для пенсионеров 522
  9. ​Сервисы Тюменской области стали доступны в национальном мессенджере MAX 474
  10. ​Первый областной фестиваль русской традиционной культуры «Покров» собрал в Тюмени 1500 участников 470
  1. ​Читатель СИА-ПРЕСС снял на видео новый мост через Обь в Сургуте – вскоре он откроется официально 2872
  2. На территории сургутского аэропорта в ноябре изменится порядок движения машин 2604
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 октября? // АФИША 2579
  4. Второй мост через Обь в районе Сургута «Звезда Оби» был открыт с участием президента 2405
  5. Главный кадровик правительства Югры покинул должность и занял пост в региональном фонде 2061
  6. ​Сбер даёт бизнесу возможность подать заявку на кредит и получить решение до открытия счёта 2018
  7. Механизмы нежности. Андрей Дикоев // ONLINE 1976
  8. ​Бензин дороже доллара: сургутяне массово жалуются на резкий рост цен 1902
  9. Какой импульс второй мост через Обь даст экономике и инфраструктуре Сургута и Югры 1900
  10. Ужесточение правил оказания медпомощи мигрантам — правильное решение, которое разгрузит систему здравоохранения 1868
  1. ​Где концерты, Зин? 9934
  2. Погуляем, поедим 6992
  3. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 6141
  4. ​Жителям одного из домов Сургута пришли платежки за полный месяц отопления, хотя тепло дали лишь в конце сентября 5620
  5. ​Сургутяне получат тепло в квартирах с 23 сентября 5266
  6. ​Виталий Милонов: «Майонез ‒ это яд для русской нации» 5194
  7. ​В Сургуте включают отопление: опубликован график подключения с 23 по 25 сентября 5042
  8. ​Доктор, у меня это. Болезнь Паркинсона // ONLINE 4853
  9. ​В Сургуте закрывается «Читай-город» на проспекте Ленина 4680
  10. ​Сургутяне сажают деревья там, где будут жить ‒ в ЖК «Георгиевском» высадили 30 сосен за выходные 4394

последние комментарии читаемые комментируемые

