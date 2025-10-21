В Сургуте 17 нерегулируемых пешеходных переходов оборудуют светофорами

До конца 2025 года в Сургуте планируется обустройство 17 светофорных объектов. Работы ведутся на улицах Гагарина, Республики, Островского, Нефтеюганском шоссе, а также на проспекте Набережном. Общая стоимость проекта составляет около 50 миллионов рублей. Финансирование осуществляется за счёт средств городского бюджета, а подрядчиком выступает СГМУП «ДорРемТех». Завершить установку светофоров планируется до 30 ноября, пишет «Сургутская трибуна».

Как сообщил начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог департамента городского хозяйства администрации Сургута Иван Михайленко, выбор мест для установки и переустройства пешеходных переходов проводится строго в соответствии с требованиями ГОСТа. «Если расстояние между регулированными переходами превышает 600 метров, необходимо установить регулируемый пешеходный переход», — пояснил он.

В департаменте городского хозяйства отметили, что установка новых светофоров позволит повысить уровень безопасности движения и снизить количество аварий с участием пешеходов.