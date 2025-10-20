В Сургуте во время концерта Басты на сцене прошло трогательное гендер-пати

В Сургуте прошел первый концерт известного российского музыканта Василия Вакуленко, более известного как Баста. Видео с выступления горожане активно публикуют в соцсетях и присылают в редакцию siapress.ru.

«Сургут, спасибо за теплый прием, увидимся уже завтра! И отдельное поздравление всем папам − с Днем отца», − написал он в своих соцсетях после концерта.

Изначально музыкант планировал одно шоу − 19 октября, но из-за большого спроса организаторы объявили второй концерт, который пройдет сегодня, 20 октября. Все билеты на него также распроданы.

Особенным моментом вечера стало гендер-пати, которое прошло прямо на сцене − артист помог раскрыть пол будущего ребенка одной из пар из зала. Трогательное видео этого момента мы опубликовали в телеграм-канале siapress.ru.