Дорожники Сургута отчитались о готовности к зиме

В Сургуте завершена подготовка городских коммунальных и дорожных служб к зимнему периоду. Как сообщили в администрации города, на содержание улично-дорожной сети, тротуаров и внутриквартальных проездов заключено пять муниципальных контрактов.

Для уборки снега в обычных условиях будет задействовано около 180 единиц спецтехники, а в периоды интенсивных снегопадов количество машин увеличат до 260. Запасы противогололёдных материалов уже сформированы и соответствуют нормативным объёмам.

Во всех подрядных организациях проводится проверка состояния техники и оборудования. СГМУП «Дорремтех», являющееся генеральным подрядчиком, подготовило более 50 единиц специализированной техники. Весной предприятие приобрело два новых снегопогрузчика, а в ноябре ожидает поступление нового автогрейдера.

Весь собранный снег с городских улиц будет вывозиться на специализированные снежные полигоны.

В течение зимнего сезона специалисты МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищного коммунального комплекса» будут ежедневно контролировать состояние улично-дорожной сети и оперативно реагировать на погодные изменения, чтобы обеспечить безопасность и комфорт передвижения горожан.