​Команда администрации Сургута передала более 30 портфелей детям участников СВО

В Сургуте состоялась очередная акция в рамках традиционной благотворительной кампании «Собери ребёнка в школу», которую уже более десяти лет проводит партия «Единая Россия». Более 30 школьных портфелей, собранных командой администрации города, были переданы детям участников специальной военной операции, а также ребятам из малоимущих и многодетных семей.

Всего в этом году сотрудники администрации Сургута подготовили около 200 рюкзаков. В сборе и передаче школьных наборов лично приняли участие глава города, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Максим Слепов и ветеран СВО, кавалер ордена Мужества Сергей Фоменко, руководитель региональной общественной организации «Ассоциация ВДВ и ВСПН» и участник образовательного проекта «Герои Югры».

«Понимаю, насколько важно быть частью такого события. Мы не просто делаем доброе дело и преподносим портфели, а мотивируем ребят стремиться к знаниям. В будущем будет приятно встретить школьника с ранцем, который мы сегодня передали», — отметил Сергей Фоменко.

По его словам, участие в подобных акциях стало доброй традицией, а искренние слова благодарности от родителей и детей — лучшая награда для организаторов.

Каждый набор тщательно подбирают с учётом возраста ребёнка. В портфели для первоклассников включают всё необходимое: карандаши, тетради, линейки, цветную бумагу, дневники и другие школьные принадлежности.

«В настоящее время больше тысячи детей уже получили новые портфели, нам осталось вручить ребятам и их родителям ещё около пятисот рюкзаков. Прежде всего заявки принимались для детей участников специальной военной операции, а также от многодетных и малоимущих семей», — сообщила исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алена Соловьева.

Ежегодно к сбору и передаче школьных наборов присоединяются сотрудники администрации, депутаты городской думы и неравнодушные жители. В 2025 году акция побила рекорд по числу обращений: около 1800 сургутских детей получат школьные портфели и наборы для учебы до конца октября.