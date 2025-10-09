​Сургутян приглашают на «Единый день чтения», посвящённый творчеству Мамина-Сибиряка

10 октября в библиотеках Сургута пройдёт «Единый день чтения», центральной темой которого станет жизнь и творчество Дмитрия Мамина-Сибиряка — одного из крупнейших русских писателей конца XIX века, сообщает администрация города.

В рамках «Единого дня чтения» сургутян ждут литературные встречи, громкие чтения, викторины, выставки книг и тематические беседы. Участники смогут узнать больше о судьбе и наследии Мамина-Сибиряка, послушать отрывки из его рассказов и обсудить, почему его произведения остаются актуальными и сегодня.

Мероприятия пройдут 10 октября с 11:00 до 19:00 во всех библиотеках города.