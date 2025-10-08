Utair открыла прямые рейсы между Сургутом и Краснодаром

Utair выполнила первый рейс по новому маршруту: из Сургута в Краснодар. На борту самолета оказалось почти 150 пассажиров, рассказали в авиакомпании.

«Среди зарегистрированных пассажиров был разыгран сертификат на бесплатный перелет по любому направлению Utair в течение года. Победителем стала Алёна Михальченко из Нижневартовска, вылетавшая с сыном Максимом к родным. Сертификат вручил командир воздушного судна Utair Роман Коваленко», − говорится в сообщении.

Всех пассажиров также ждали памятные сувениры, угощения и возможность сделать фото с командой первого рейса.

Самолеты по новому направлению будут летать дважды в неделю − по вторникам и пятницам.

Напомним, что аэропорт Краснодара возобновил работу 11 сентября после более чем трехлетнего простоя. С февраля 2022 года он был закрыт для гражданских перевозок по соображениям безопасности.

Сначала в Краснодар были запущены рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Красноярска и Уфы. К концу сентября восстановится и международная программа: полеты будут выполняться в Ереван, Стамбул и Дубай.