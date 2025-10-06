В Сургуте две женщины пострадали в ДТП

16+
​На перекрестке в Сургуте столкнулись две иномарки: есть пострадавшие

Фото: ГАИ Югры

Ночью, 5 октября, на перекрестке в Сургуте столкнулись две легковушки. По предварительной информации, водитель Hyundai Solaris проигнорировал красный свет и врезался в Hyundai Elantra.

«Около 00:38 в городе Сургут, 29-летний водитель «Hyundai Solaris», по предварительным данным, выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, где допустил столкновение с «Hyundai Elantra», под управлением 33-летнего водителя», − сообщает Госавтоинспекция Югры.

В результате автоаварии пострадали две пассажирки «Hyundai Elantra».

Как уточняют в полиции, 29-летний водитель Solaris отказался проходить тест на алкоголь. А это, по закону, приравнивается к управлению в состоянии опьянения.

За минувшие выходные на окружных дорогах зарегистрировали восемь ДТП, в которых один человек погиб и 10 − получили травмы, в том числе ребенок.


Сегодня в 09:57
