​В восточном районе Сургута появился новый масштабный мурал

Энергетики Сургута расписали фасад павильона на улице Ивана Захарова

​В восточном районе Сургута появился новый масштабный мурал
Фото: СГЭС / vk.com

В Сургуте фасад центрального теплового павильона на улице Ивана Захарова, 2/1 украсила яркая художественная композиция с элементами инженерных коммуникаций. Арт-объект стал частью проекта Сургутской городской энергосистемы (СГЭС) по росписи энергообъектов, рассказали в компании.

В этом году энергетики при участии профессиональных художников преобразили уже пять трансформаторных подстанций и три центральных тепловых павильона.

Так, на фасаде трансформаторной подстанции на улице Ленина, 70/1 появился мурал со Знаменем Победы. На проспекте Пролетарский расписали тепловой пункт изображениями инженерных коммуникаций. Фасад трансформаторной подстанции на улице Пушкина, 14 украсила композиция, посвященная 80-летию Победы. На улице Показаньева появился мурал, посвященный военным медикам. Первым в этом году арт-объектом стал фасад трансформаторной подстанции на улице 50 лет ВЛКСМ, 6а. На нем изображен военный летчик.


Сегодня в 10:54, просмотров: 176, комментариев: 0
