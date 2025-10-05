Энергетики Сургута расписали фасад павильона на улице Ивана Захарова

В Сургуте фасад центрального теплового павильона на улице Ивана Захарова, 2/1 украсила яркая художественная композиция с элементами инженерных коммуникаций. Арт-объект стал частью проекта Сургутской городской энергосистемы (СГЭС) по росписи энергообъектов, рассказали в компании.

В этом году энергетики при участии профессиональных художников преобразили уже пять трансформаторных подстанций и три центральных тепловых павильона.

Так, на фасаде трансформаторной подстанции на улице Ленина, 70/1 появился мурал со Знаменем Победы. На проспекте Пролетарский расписали тепловой пункт изображениями инженерных коммуникаций. Фасад трансформаторной подстанции на улице Пушкина, 14 украсила композиция, посвященная 80-летию Победы. На улице Показаньева появился мурал, посвященный военным медикам. Первым в этом году арт-объектом стал фасад трансформаторной подстанции на улице 50 лет ВЛКСМ, 6а. На нем изображен военный летчик.