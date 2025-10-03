Опасный обгон под Сургутом привел к тройному ДТП

ДТП с участием трех автомобилей произошло утром 2 октября в Сургутском районе. Как сообщает Госавтоинспекция Югры, 53-летний водитель автомобиля «ВАЗ» обогнал «КАМАЗ», не убедился в безопасности маневра и столкнулся как с грузовиком, так и с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Volkswagen».

«Около 07.50 на 1 км автодороги «Товарный парк-НГДУ Сургутнефть», в Сургутском районе, 53-летний водитель «Ваз», при обгоне движущегося в попутном направлении «КАМАЗ», не убедился в безопасности маневра, и при возвращении в ранее занимаемую полосу, допустил столкновение с данным грузовым автомобилем, а также с движущимся во встречном направлении «Volkswagen», − говорится в сообщении.

В результате автоаварии водитель «ВАЗ» получил травмы.