В Сургуте вручили первые премии за успехи в предпринимательской деятельности

В Сургуте впервые вручили премию за успехи в предпринимательской деятельности. Организатором выступила администрация Сургута. Премия присуждается в шести номинациях: «Лучшее заведение для детей», «Лучшее место для активного отдыха», «Лучшая туристская компания», «Лучшая B2B-компания», «Сделано в Сургуте» и «Лучший старт».

Заместитель главы Сургута Виталий Малыхин отметил, что предпринимательство играет ключевую роль в развитии муниципалитета. «Значительную часть бюджета города Сургута формируют из налоговых поступлений именно малого и среднего предпринимательства. Очень важно, что предпринимательские инициативы составляют такую опорную экономическую независимость и перспективы развития нашего города. Более половины молодых сургутян получают первое рабочее место в предприятиях МСП, это меняет структуру занятости молодёжи. Развитие МСП способствует созданию комфортной среды и устойчивому развитию города», – подчеркнул он.

Главным информационным партнёром премии выступила компания «ДубльГИС-Сургут». На основании массива данных «2ГИС» по организациям, зарегистрированным в Сургуте, было отобрано 199 компаний. Их рейтинг формировался по уровню оценок и количеству отзывов пользователей. Именно эти данные легли в основу формирования списка номинантов.

По каждой из номинаций было определено топ-5 лучших компаний, среди которых выбрали победителей. В результате обладателями премии стали 12 сургутских предприятий, которые получили признание как со стороны профессионального сообщества, так и от горожан.

Сегодня в Сургуте зарегистрировано около 20 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Финансовую поддержку ежегодно получают от 200 до 300 предпринимателей. Для них разработано более 20 форм помощи – от прямого финансирования до имущественной и юридической поддержки.