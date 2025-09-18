В Сургутском краеведческом музее открылась выставка работ Александра Груздева

В Сургуте начала работу выставка художественных произведений Александра Груздева — выдающегося деятеля Югры в сфере вокального искусства, музыкальной педагогики и самодеятельного изобразительного творчества. Экспозиция развернута в краеведческом музее и приурочена к 25-летию прихода храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (с грошиками).
С 1990-х годов Александр Груздев стоял у истоков возрождения православия в Сургуте: пел в городских храмах, преподавал пение и рисование в воскресной школе, принимал участие в создании прихода одного из главных храмов города. Его творчество стало неотъемлемой частью культурной и духовной жизни Сургута.
Посетителям представлено более 60 художественных работ автора. Все они объединены в несколько тематических серий:
- «Православие»,
- «Природа»,
- «Малая родина»,
- «Архитектура».
Картины отражают богатство духовного и культурного наследия региона, природу Югры и архитектурные образы малой родины художника.
Выставка будет открыта для жителей и гостей города до 12 октября.