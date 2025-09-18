В Сургуте приступают к реконструкции улицы Киртбая

В Сургуте начнётся масштабная реконструкция улицы Игоря Киртбая. Об этом сообщил глава города Максим Слепов, поблагодарив за поддержку регион и губернатора Югры Руслана Кухарука.

Муниципальный контракт заключен с компанией «ЮВиС». Проект предусматривает создание четырехполосной дороги с разделительной полосой, тротуарами, велодорожками, остановками, а также современным освещением и системой видеонаблюдения. Срок реализации — два года.

«Эта улица имеет повышенный трафик, особенно в часы пик при выезде из центра и заезде в город со стороны Грибоедовской развязки и улицы Аэрофлотской. Поэтому формируем максимально удобный график для автомобилистов и подрядчика. Очень объёмный пласт — переустройство сетей — начнём уже в 2025-м», — отметил Максим Слепов.

Параллельно идёт строительство ещё одной значимой транспортной артерии — улицы 3 «З» на участке от Тюменского тракта до улицы 4 «З». Ее планируется завершить до конца 2026 года.

В этом же микрорайоне летом завершили строительство просторной парковки на 219 мест у городской поликлиники № 4 и реконструкцию проезда к детскому саду «Лесная сказка». Парковка оборудована освещением и системой видеонаблюдения.