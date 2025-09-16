В этом году заявки на участие в пробеге «Сургутское кольцо» подали около 600 человек

13 сентября вокруг водохранилища Сургутской ГРЭС-2 прошел 28-й пробег «Сургутское кольцо». Легкоатлеты соревновались на двух дистанциях: 4,8 и 15,8 км.

Абсолютным чемпионом пробега «Сургутское кольцо-2025» стал руководитель школы бега «Athlet Project Surgut» сургутянин Александр Скворцов. Его результат – 52 минуты и 33 секунды.

Александр Скворцов, победитель пробега «Сургутское кольцо-2025»:

– Сегодня для забега на длинные дистанции погода была хорошей. Дождя не было. Лишь на последней «восьмерке» был очень сильный ветер: как говорят бегуны – «ловишь стенку». Тяжеловато было на ветер бежать. Организация пробега с каждым годом только радует. Становится значительно больше участников и болельщиков. Бег становится популярным у нас в ХМАО-Югре. И проходящие в течение года пробеги это только подтверждают.

Вторым к финишу прибежал Никита Скоробогатов. Спортсмен, представлявший г. Сургут и ту же школу бега, что и победитель, покорил 15,8 км за 54 минуты 21 секунду.

Третье время на этой дистанции показал Федор Шуплецов, выступавший за сургутский государственный педагогический университет. Его результат 56 минут и 8 секунд.

У женщин быстрее всех второй год подряд оказалась сургутянка Мария Лобанова, которая покорила дистанцию 15,8 км всего за 1 час 3 минуты 10 секунд. Второй результат в абсолютном зачете среди женщин на 15,8 км показала также представительница г. Сургута Елена Вихарева, ее время – 1 час 5 минут 26 секунд. Третье время на этой дистанции показала Эльвира Соколова. В итоговом протоколе отмечен ее результат 01:05:33.

Представитель филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро», показавший лучший результат на дистанции 15,8 км, – Алексей Руфов. Его время – 1 час 27 минут 29 секунд.

4,8 км у мужчин быстрее всех пробежал Артур Бардадын из г. Сургута, за 15 минут 04 секунды. Второй абсолютный результат и победа в категории 31-45 лет – у сургутянина Дмитрия Айгузина – 15 минут 13 секунд. Третье время показал Михаил Панчук – 15 минут 18 секунд.

Среди женщин абсолютно лучшее время на дистанции 4,8 км третий год подряд у представительницы г. Сургута Анастасии Лисиной. При этом если в прошлом году Анастасия пробежала за 17:42, то в этом году она улучшила свой результат – 17 минут 31 секунда.

Чуть медленнее пробежала Варвара Ушакова, выиграв первое место в категории 16-30 лет со вторым абсолютным результатом – 17 минут 53 секунды. При этом Варвара показала точно такое же время, как и в прошлом году. Третьей 4,8 км в абсолютном зачете пробежала Евгения Клосс. На это ей потребовалось чуть более 19 минут – 19:10.

Отметим, что в этом году заявки на участие в пробеге подали около 600 человек. 452 легкоатлета получили стартовые номера. В том числе из Сургута, Сургутского, Тюменского и Нефтеюганского районов, Санкт Петербурга, Красноярска, Нефтеюганска, Лянтора, Нижневартовска, Когалыма, Стрежевого и других городов страны.