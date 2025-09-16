В этом году заявки на участие в пробеге «Сургутское кольцо» подали около 600 человек

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1756926052"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1758135598"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=XR599ltfMS0IliPrgvTSgQ7ydKlYQ4pnIQGxBR4Xrcz4W4y0cQdPK3ADalPzIIMTspymwRB33L33KMfxrRt/MAwzFaXsr3IM03mKpzDOXI02qP/PfdjPtVFdm9vx5gKl"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=XR599ltfMS0IliPrgvTSgQ7ydKlYQ4pnIQGxBR4Xrcz4W4y0cQdPK3ADalPzIIMTspymwRB33L33KMfxrRt/MAwzFaXsr3IM03mKpzDOXI02qP/PfdjPtVFdm9vx5gKl"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "eca2168e46613298782ec7287173080b.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjegq9g2"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjegq9g2"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-09-04 00:00:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-09-17 23:59:58"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1756926021"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1758135569"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=iVhzD68XTOcq8wSqlHy7P7p4Nx27DhtkMcKYPNNo8wVNgh5mZKps/5ldYljSh9bSfv8dzbdJN6+7nFrW0cPbewhUjts7C1SRh7jrQQve04uTmRJ0NsQb+vH4CaukoZMv"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=iVhzD68XTOcq8wSqlHy7P7p4Nx27DhtkMcKYPNNo8wVNgh5mZKps/5ldYljSh9bSfv8dzbdJN6+7nFrW0cPbewhUjts7C1SRh7jrQQve04uTmRJ0NsQb+vH4CaukoZMv"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "2d08dbd5f1ea3dd39b9d72fafa5e68af.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjegq9g2"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjegq9g2"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-09-04 00:00:21"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-09-17 23:59:29"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1756926052"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1758135598"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=XR599ltfMS0IliPrgvTSgQ7ydKlYQ4pnIQGxBR4Xrcz4W4y0cQdPK3ADalPzIIMTspymwRB33L33KMfxrRt/MAwzFaXsr3IM03mKpzDOXI02qP/PfdjPtVFdm9vx5gKl"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=XR599ltfMS0IliPrgvTSgQ7ydKlYQ4pnIQGxBR4Xrcz4W4y0cQdPK3ADalPzIIMTspymwRB33L33KMfxrRt/MAwzFaXsr3IM03mKpzDOXI02qP/PfdjPtVFdm9vx5gKl"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "eca2168e46613298782ec7287173080b.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjegq9g2"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjegq9g2"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-09-04 00:00:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-09-17 23:59:58"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1756926021"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1758135569"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=iVhzD68XTOcq8wSqlHy7P7p4Nx27DhtkMcKYPNNo8wVNgh5mZKps/5ldYljSh9bSfv8dzbdJN6+7nFrW0cPbewhUjts7C1SRh7jrQQve04uTmRJ0NsQb+vH4CaukoZMv"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=iVhzD68XTOcq8wSqlHy7P7p4Nx27DhtkMcKYPNNo8wVNgh5mZKps/5ldYljSh9bSfv8dzbdJN6+7nFrW0cPbewhUjts7C1SRh7jrQQve04uTmRJ0NsQb+vH4CaukoZMv"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "2d08dbd5f1ea3dd39b9d72fafa5e68af.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjegq9g2"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjegq9g2"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-09-04 00:00:21"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-09-17 23:59:29"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjegq9g2 реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjegq9g2 реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  83,0718   EUR  97,4502  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Итоги пробега «Сургутское кольцо»

В этом году заявки на участие в пробеге «Сургутское кольцо» подали около 600 человек

​Итоги пробега «Сургутское кольцо»
Фото: Сургутская ГРЭС-2

13 сентября вокруг водохранилища Сургутской ГРЭС-2 прошел 28-й пробег «Сургутское кольцо». Легкоатлеты соревновались на двух дистанциях: 4,8 и 15,8 км.

Абсолютным чемпионом пробега «Сургутское кольцо-2025» стал руководитель школы бега «Athlet Project Surgut» сургутянин Александр Скворцов. Его результат – 52 минуты и 33 секунды.

Александр Скворцов, победитель пробега «Сургутское кольцо-2025»:

– Сегодня для забега на длинные дистанции погода была хорошей. Дождя не было. Лишь на последней «восьмерке» был очень сильный ветер: как говорят бегуны – «ловишь стенку». Тяжеловато было на ветер бежать. Организация пробега с каждым годом только радует. Становится значительно больше участников и болельщиков. Бег становится популярным у нас в ХМАО-Югре. И проходящие в течение года пробеги это только подтверждают.

Вторым к финишу прибежал Никита Скоробогатов. Спортсмен, представлявший г. Сургут и ту же школу бега, что и победитель, покорил 15,8 км за 54 минуты 21 секунду.

Третье время на этой дистанции показал Федор Шуплецов, выступавший за сургутский государственный педагогический университет. Его результат 56 минут и 8 секунд.

У женщин быстрее всех второй год подряд оказалась сургутянка Мария Лобанова, которая покорила дистанцию 15,8 км всего за 1 час 3 минуты 10 секунд. Второй результат в абсолютном зачете среди женщин на 15,8 км показала также представительница г. Сургута Елена Вихарева, ее время – 1 час 5 минут 26 секунд. Третье время на этой дистанции показала Эльвира Соколова. В итоговом протоколе отмечен ее результат 01:05:33.

Представитель филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро», показавший лучший результат на дистанции 15,8 км, – Алексей Руфов. Его время – 1 час 27 минут 29 секунд.

4,8 км у мужчин быстрее всех пробежал Артур Бардадын из г. Сургута, за 15 минут 04 секунды. Второй абсолютный результат и победа в категории 31-45 лет – у сургутянина Дмитрия Айгузина – 15 минут 13 секунд. Третье время показал Михаил Панчук – 15 минут 18 секунд.

Среди женщин абсолютно лучшее время на дистанции 4,8 км третий год подряд у представительницы г. Сургута Анастасии Лисиной. При этом если в прошлом году Анастасия пробежала за 17:42, то в этом году она улучшила свой результат – 17 минут 31 секунда.

Чуть медленнее пробежала Варвара Ушакова, выиграв первое место в категории 16-30 лет со вторым абсолютным результатом – 17 минут 53 секунды. При этом Варвара показала точно такое же время, как и в прошлом году. Третьей 4,8 км в абсолютном зачете пробежала Евгения Клосс. На это ей потребовалось чуть более 19 минут – 19:10.

Отметим, что в этом году заявки на участие в пробеге подали около 600 человек. 452 легкоатлета получили стартовые номера. В том числе из Сургута, Сургутского, Тюменского и Нефтеюганского районов, Санкт Петербурга, Красноярска, Нефтеюганска, Лянтора, Нижневартовска, Когалыма, Стрежевого и других городов страны.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:26, просмотров: 114, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Эксперты предупреждают о новой схеме мошенничества 705
  2. «Обвинения не соответствуют действительности»: «Корпорация СТС» выступила с заявлением насчет иска Генпрокуратуры об изъятии активов в доход государства 579
  3. ​Александр Моор дал старт работе форума TNF-2025 в Тюмени 548
  4. ​В Тюменской области подвели итоги выборов 502
  5. ​Сургутские НКО получили более 9 миллионов рублей грантов на свои проекты от округа 374
  6. ​Вахтовик опоздал на рейс и устроил дебош в кафе аэропорта Сургута 349
  7. ​В Нижневартовске водитель влетела в забор и попыталась скрыться с места ДТП 339
  8. Делегация из Сургута поздравила город-побратим Гомель с годовщиной со дня основания 330
  9. ​В Югре за неделю вдвое выросло число заболевших ОРВИ 302
  10. ​Схватили в последний момент: в Сургуте полицейские спасли мужчину, который пытался спрыгнуть из окна многоэтажки 273
  1. ​Опасные интернет-тренды 2869
  2. ​В Сургуте три новые дороги соединят улицы Усольцева, Шидловского и Билецкого 2428
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 13-14 сентября? // АФИША 2383
  4. Закон об изъятии пустующих участков нужно использовать, чтобы очистить Сургут от заброшек. Но помимо закона нужна воля властей 2025
  5. ​Волонтеры «Транснефть – Сибири» приняли участие в экологических акциях на Ямале 1777
  6. ​На проспекте Ленина в Сургуте обновили двор по инициативе жителей 1770
  7. В Сургуте отметили 50-летие городского линейного отдела МВД на транспорте 1766
  8. Честная пятидневка 1748
  9. ​Александр Попов уходит из СПОПАТ: как изменилось предприятие за полтора года 1718
  10. ​Основные загрязнители Саймы – не мусор, а нефтепродукты и ливневые стоки 1699
  1. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 9863
  2. ​Строительство Восточной объездной дороги в Сургуте начнется уже этой осенью 6647
  3. ​В Сургуте перекроют улицу на время реконструкции «Шаг в бессмертие» 6495
  4. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 6467
  5. Владимир Базаров — пример того, как даже на неплохого и деятельного чиновника найдется своя «папочка» с уголовным делом 5325
  6. ​В Сургуте рынок недвижимости вышел из ступора. Покупать, сдавать или ждать? 4778
  7. ​Плакать нельзя учиться // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4339
  8. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 23-24 августа? // АФИША 4092
  9. ​Ирина Замятина: «В школах Сургута с 1 сентября введут новые предметы» 3940
  10. ​Дикая Бара 3822

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика