16+
​Врачи Сургута спасли жизнь и беременность 22-летней пациентки

22-летнюю сургутянку спасли от редкого кровоизлияния во время беременности

​Врачи Сургута спасли жизнь и беременность 22-летней пациентки
Фото: freepik.com

В Сургуте врачи сохранили жизнь и беременность 22-летней пациентки. Девушка поступила в больницу на 14-й неделе гестации с сильной головной болью, светобоязнью, высокой температурой, а также постоянной тошнотой и рвотой, рассказали в пресс-службе сургутского травмцентра.

Чтобы определить причину тяжелого состояния и выбрать тактику лечения, специалисты провели ряд обследований и несколько консилиумов. В них участвовали инфекционисты, акушеры-гинекологи, фармакологи, неврологи и нейрохирурги сразу из трех клиник Сургута.

После обсуждения пациентку перевели в нейрохирургическое отделение №3 для экстренной операции по дренированию субдурального пространства. В ходе вмешательства медики обнаружили, что между оболочками головного мозга скопилась артериальная кровь.

«У пациентки выявлено спонтанное нетравматическое субдуральное кровоизлияние. Ситуация крайне редкая, поскольку у девушки нет патологии сосудов головного мозга или сосудистой аномалии, также нет проблем с компонентами крови, свертываемостью и системой гемостаза. В причинах, спровоцировавших кровоизлияние, еще предстоит разобраться. В первую очередь мы сосредоточились на решении текущей задачи. Дважды запрашивали телемедицинскую консультацию с Национальным центром акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова. Московские специалисты полностью согласились с выбранной нами тактикой и предложениями по дальнейшему ведению пациентки», ‒ рассказал лечащий врач-нейрохирург Дмитрий Марченко.

После операции состояние девушки значительно улучшилось: головные боли и другие симптомы прошли, беременность удалось сохранить. Диагностика показала, что на здоровье ребенка вмешательство не повлияло. В ближайшее время пациентку выпишут на амбулаторное наблюдение. Она ждет второго ребенка – первый сын у нее родился два года назад.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:34, просмотров: 63, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

