В Сургуте врачи спасли ребенка с редкой аномалией сердца

В Окружном кардиологическом диспансере Сургута прошла уникальная кардиохирургическая операция: восьмилетней пациентке устранили редкий врожденный порок сердца без традиционного рассечения грудины.

Изначально у девочки подозревали дефект межпредсердной перегородки, но при углубленной диагностике врач функциональной диагностики Татьяна Ахмедова выявила редчайшую аномалию – трехпредсердное сердце. В левых отделах сердца тонкая мембрана делила предсердие на две камеры, нарушая кровоток.

Операцию провел заведующий детским кардиохирургическим отделением Петр Лазарьков. Вместе с командой он принял решение не прибегать к стандартной методике с рассечением грудной клетки. Врачи использовали щадящий миниинвазивный доступ: через небольшой боковой разрез подключили аппарат искусственного кровообращения, удалили мембрану и устранили дефект перегородки.

Благодаря такому подходу восстановление прошло максимально быстро – уже через восемь дней девочку выписали домой. Сейчас у нее нет никаких ограничений: она может бегать, играть, заниматься спортом и жить полноценной активной жизнью.