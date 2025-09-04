Новый спорткомплекс «Старт» открыт в Сургуте

В Сургуте официально открылся новый спортивный комплекс «Старт», построенный в рамках концессионного соглашения. Объект площадью более 2 тысяч квадратных метров стал долгожданным для жителей микрорайона, где ранее не было подобных спортивных сооружений.

Как сообщил глава города Максим Слепов, дети и молодежь начали заниматься спортом в его стенах еще с 1 сентября. Залы комплекса также будут использовать учащиеся соседней школы № 12 и воспитанники спортивных учреждений города.

В распоряжении сургутян три современных зала: гимнастический, универсальный игровой и зал единоборств. Для комфорта посетителей предусмотрены удобные раздевалки и санузлы, полностью соответствующие требованиям доступной среды. «Как волейболист со стажем, могу отметить отличное покрытие игрового зала для командных видов спорта и в целом высокое качество сданного объекта», – подчеркнул глава города

По его словам, проект «Старта» был уникальным: комплекс нужно было компактно разместить на предоставленном участке. Концессионеру ООО «РК+» и инвестиционной команде города удалось преодолеть все сложности, и объект был введен в эксплуатацию до начала учебного года.

«Желаю новых спортивных достижений и ярких побед на новой площадке!» – отметил глава Сургута.