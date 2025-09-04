В Сургуте врачи скорой помощи и двух клиник спасали женщину от смерти

В Сургуте врачи спасли жизнь 62-летней женщине, у которой в одну ночь произошли инсульт и остановка сердца. История пациентки, по словам медиков, стала примером слаженной работы всех звеньев системы здравоохранения Югры.

Жительница Сургута Людмила почувствовала недомогание ещё на работе: её беспокоили сильное головокружение и слабость. Вечером дома она успела приготовить ужин и поговорить с дочерью по телефону, а дальше помнит только пробуждение в палате реанимации.

Бригадой скорой помощи женщину доставили в Сургутскую травматологическую больницу без сознания, с признаками ишемического инсульта и тяжёлой брадикардией — пульсом менее 40 ударов в минуту. Первые ЭКГ и данные окружной базы подтвердили серьёзные нарушения ритма сердца.

Врачи приняли решение провести тромболизис — процедуру, позволяющую растворить тромб и восстановить кровоток в мозге. На первых этапах лечение дало эффект, но вскоре у пациентки внезапно остановилось сердце.

Десять минут бригада боролась за жизнь женщины. Анестезиолог-реаниматолог Константин Касьянов и медбрат-анестезист Вазерхан Меланжиев проводили реанимационные мероприятия, а терапевт Светлана Алиева согласовывала действия с коллегами из Окружного кардиодиспансера. Сердце удалось запустить.

После этого Людмилу экстренно перевезли в кардиодиспансер, где ей установили временный кардиостимулятор. Перевозку и операцию сопровождал всё тот же Константин Касьянов. Уже на следующие сутки пациентка пришла в сознание без неврологических осложнений, состояние стабилизировалось.

Впереди женщину ждёт плановая операция по установке постоянного кардиостимулятора. При выписке она призналась, что считает этот день своим вторым Днём рождения.