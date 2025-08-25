Главным подарком к юбилею поселка Солнечного станет новый культурно-досуговый центр

В Сургутском районе состоялось празднование 45-летия поселка Солнечный. Торжества прошли в центральном сквере и собрали молодых семей, представителей старшего поколения и старожилов. Глава района Андрей Трубецкой поздравил жителей с юбилеем и отметил, что Солнечный уже давно перестал быть вахтовым поселком и развивается как современная территория.

«Здесь строится жилье, только в этом году запланирован ввод четырех многоквартирных домов. В прошлом году была введена новая блочно-модульная котельная, мощности которой хватит и при дальнейшей застройке поселения. В новых МКД традиционно приобретаются квартиры для переселения жителей из аварийного жилфонда. И работа в этом направлении продолжается», ‒ написал глава муниципалитета в своих соцсетях.

Сейчас в Солнечном проживает порядка 14,3 тысячи человек. За последние годы здесь открылись новые социальные объекты: корпус школы на 1 100 мест, детский сад и инновационный центр образования «Точка роста».

По словам Андрея Трубецкого, главным подарком к юбилею поселка станет новый культурно-досуговый центр, строительство которого планируют завершить этой осенью.