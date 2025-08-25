16+
​СМИ: Владимир Базаров, экс-замглавы Сургута, задержан в Курской области − дело связано с его работой в Белгороде

Задержан врио замгубернатора Курской области и экс-чиновник Сургута Владимир Базаров

​СМИ: Владимир Базаров, экс-замглавы Сургута, задержан в Курской области − дело связано с его работой в Белгороде
Фото: Владимир Базаров

В Курской области задержали временно исполняющего обязанности заместителя губернатора Владимира Базарова. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн, передает ТАСС. По его словам, следственные действия связаны с работой Базарова в Белгородской области.

Базаров известен в Югре как один из ключевых чиновников администрации Сургута: с 2005 года он занимал руководящие должности в департаментах культуры, экономики и городского хозяйства, а затем работал заместителем главы города Дмитрия Попова. В 2016 году он планировал участвовать в выборах мэра Сургута, но позже снял свою кандидатуру.

После Сургута Базаров продолжил карьеру в Севастополе, а затем в Белгородской области. В феврале 2025 года он сообщил о новом назначении − врио замгубернатора Курской области.

Официальных комментариев от следствия не поступало.

UPD: Александр Хинштейн поделился подробностями следствия в своих соцсетях:

«Идут следственные действия, связанные с его предыдущим местом работы в Белгородской области, где он занимал аналогичную должность (замгубернатора по строительству). Предварительно, дело касается строительства оборонительных сооружений. Никаких оценок давать не буду, да и не могу, поскольку не владею белгородской ситуацией. Уверен, следствие объективно во всём разберется», − говорится в публикации.


Сегодня в 11:27, просмотров: 320, комментариев: 0
