Концерт-фест пройдет в сквере Журналиста в Сургуте 22 августа

Сквер Журналиста на Бульваре Свободы в Сургуте, который долгое время оставался пустующим, станет площадкой для музыкального фестиваля. 22 августа в 18:00 здесь пройдет концерт-фест #УЛИЦА, приуроченный ко Дню Государственного флага России. Об этом рассказала Молодежная палата при Думе города.

На сцене амфитеатра выступят сургутские музыкальные группы, молодые артисты, творческие коллективы и ветераны боевых действий. Зрителей ждут как авторские композиции, так и популярные хиты.

Кульминацией вечера станет развертывание Государственного флага Российской Федерации на площади.

Кстати, 17 августа на этой же площадке прошел творческий квартирник, в котором поучаствовали студенты − участники стройотрядов, приехавшие в Сургут строить второй мост через Обь.

«Вечером мы устроили творческий квартирник, где слушали и пели песни под гитару из репертуара Российских студенческих отрядов. Напомню, что более 250 студентов со всей России строят новый мост через Обь. У ребят шестидневный график работы и только в воскресенье есть свободное время для досуга», − поделился в своих соцсетях начальник центра культуры и досуга «Камертон» Даниил Маркин.

Напомним, что в начале августа сквер Журналиста стал темой обсуждения в выпуске «О чем говорят» на siapress.ru − журналисты поднимали вопрос: почему городское пространство не используется по назначению и что можно сделать, чтобы оно стало живым местом отдыха.