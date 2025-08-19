В Сургуте мужчину с опасным диагнозом вернули к жизни за шесть часов

56-летний житель Сургута едва не погиб из-за тромбоэмболии легочной артерии. Мужчина обратился за помощью только через десять дней после первых симптомов ‒ одышка стала появляться даже при небольшой нагрузке. Бригада скорой помощи доставила его в окружной кардиологический диспансер, где врачи экстренно провели высокотехнологичную операцию, рассказали в пресс-службе Кардиоцентра Сургута.

«Тромбоэмболия легочной артерии ‒ крайне опасное состояние, при котором тромбы внезапно перекрывают просвет легочных артерий, вызывая резкое нарушение дыхания и перегружая сердце. Крупные тромбы могут привести к мгновенной остановке кровообращения. Без немедленной медицинской помощи значительно повышаются риски осложнений, вплоть до остановки сердца», – отмечает лечащий врач-кардиолог Джамиля Гаджиева.

Пациента госпитализировали в реанимацию, где эхокардиография выявила тяжелые нарушения в работе сердца. Для спасения жизни был собран консилиум, в который вошли ведущие специалисты диспансера: кардиологи, анестезиологи и рентгенохирурги. Врачи приняли решение использовать ультразвуковую систему EKOS, позволяющую растворять тромбы прямо в сосудах.

Через прокол в бедренных артериях специалисты установили проводники в просвет легочных сосудов и в течение шести часов провели процедуру внутрикатетерного тромболизиса. После операции у пациента восстановился кровоток, снизилась нагрузка на сердце и исчезла одышка.

«Благодаря малоинвазивному вмешательству удалось восстановить проходимость легочных артерий, улучшить в них кровоток и облегчить работу сердца. После выписки пациент покидал кардиоцентр без одышки, вдыхая грудью летний воздух», ‒ отметили в пресс-службе медучреждения.

Этот случай показал: современные технологии и работа команды врачей позволяют спасать жизни даже в самых критических ситуациях. Медики напоминают, что при первых симптомах ‒ одышке, боли в груди, резкой слабости ‒ нужно незамедлительно обращаться за помощью.