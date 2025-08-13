Новый сквер в Сургуте объединит купеческое прошлое и современность

В Сургуте создадут новое общественное пространство ‒ сквера «Купеческий». Эскиз будущего места сейчас находится в разработке и будет отражать атмосферу купеческого города, сообщает Сургутская торгово-промышленная палата (ТПП).

«Скоро будет утвержден эскиз сквера, отражающий дух купеческого Сургута и вклад современных бизнесменов в развитие города. Работа над проектом ведется в тесном сотрудничестве с краеведческим музеем, чтобы максимально точно передать атмосферу ушедших лет», ‒ указали в сообщении.

Сердцевиной пространства станет восьмитонный гранитный камень с Южного Урала, установленный в мае этого года рядом с усадьбой купца Галактиона Клепикова. По замыслу авторов, он символизирует прочность и устойчивость купеческого дела.

В «Купеческом» сквере планируется сохранить существующие деревья, проложить живописные дорожки, создать альпийскую горку, установить современные малые архитектурные формы и информационные стенды об истории города. Здесь же появится экологичная детская площадка, уютные зоны отдыха и освещение с табличками старых названий улиц.