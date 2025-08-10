Два рейса из Сургута отправятся с задержкой

Сегодня, 10 августа, в аэропорту Сургута задержаны два рейса. Сдвинуто время вылетов в Екатеринбург и Сочи, говорится на сайте аэропорта.

По данным табло, самолет авиакомпании Red Wings, следовавший в Екатеринбург (Кольцово), должен был вылететь в 18:05, однако отправится только в 20:00.

Самая длительная задержка у рейса авиакомпании «Северный ветер» в Сочи (Адлер) – его вылет перенесен с 19:10 на 23:05.

Остальные рейсы в Тюмень, Грозный, Самару и Москву выполняются по расписанию.

Напомним, ранее, 4 августа, в аэропорту Сургута также задержали рейс в Сочи, а еще в Москву, Уфу, Пермь и Махачкалу.

О правах пассажиров при задержке авиарейсов читайте здесь.