​В Сургуте впервые пройдет выставка-ярмарка «Товары земли Югорской»

С 6 по 7 сентября на Центральной площади Сургута состоится большое событие — выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Мероприятие пройдет по поручению губернатора Югры Руслана Кухарука, организаторами выступают департамент промышленности региона и Фонд развития Югры.

В ярмарке примут участие более 100 окружных производителей. Жители и гости города смогут приобрести мясо, рыбу, дикоросы, молочную продукцию, сладости, выпечку и сувениры ручной работы.

Программа мероприятия включает выступления творческих коллективов, мастер-классы и работу фуд-корта с блюдами местных кафе и ресторанов. Организаторы приглашают сургутян и гостей города поддержать местных производителей и познакомиться с новыми продуктами Югры.