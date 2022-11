В Сургуте в рамках фестиваля «60 параллель» прошла программа латинской музыки

В Сургуте с аншлагом прошла горячая музыкальная программа «Latina & Blues» в рамках фестиваля «60 параллель». На сцене филармонии выступали уже полюбившийся горожанам маэстро джазовой музыки Даниил Крамер, Дарья Чернакова (вокал, контрабас, Москва), Юлиана Рогачева (вокал, Москва), Ильдар Нафигов (ударные, Москва) и оркестр «Сургут Экспресс – Бэнд»

Вокалистки пели песни на испанском, португальском и английском языках. И это не удивительно. Дарья Чернакова, например, выступала в Бразилии и выиграла грант, опередив больше 1000 музыкантов.

«Ильдар Нафигов, который играет на ударных, специализируется на латиноамериканской музыке. Причем знает ее до тонкостей, даже какие нужны отставания и оттяжки. Мне понравилось, как он аккомпанировал мне. Дарья, кстати, поет на португальском, причем, на бразильском португальском. А Юлиана Рогачева – спец и в джазовой, и в эстрадно-джазовой музыке: прекрасно поет в латиноамериканских стилях на испанском и английских языках. И кое-где у нас в программе было полиязычие: Юлиана пела на одном, Даша вторила ей на другом языке», – рассказал Крамер.

В первом отделении горожане могли услышать такие хиты, как «I love salsa», «In the summertime», «No more blues», «It’s a good day». Во втором Даниил Крамер исполнил вместе с сургутским оркестром джазовые хиты разных эпох, такие, как «The Jazz Police», саундтрек к фильму «Черный Орфей», «Cheek to cheek». Солировала очаровательная артистка оркестра Лиана Головина.