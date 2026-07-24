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​Югорчане стали активнее использовать государственную поддержку для накоплений

В Ханты-Мансийском НПФ вдвое выросло число участников ПДС, получивших госсофинансирование по итогам 2025 года

​Югорчане стали активнее использовать государственную поддержку для накоплений
Фото: АО «Ханты-Мансийский НПФ»

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В Ханты-Мансийском НПФ почти вдвое выросло число участников Программы долгосрочных сбережений, получивших государственное софинансирование по итогам 2025 года. А общая сумма начисленной государственной поддержки выросла в 2,5 раза.

Программа долгосрочных сбережений – новая государственная программа, инициированная Президентом Российской Федерации, которая позволяет гражданам формировать накопления с участием государства: при внесении личных средств участники получают государственное софинансирование, инвестиционный доход и налоговые льготы.

Размер государственного софинансирования зависит от суммы личных взносов и официального среднемесячного дохода участника. Государство может ежегодно направлять на счет участника до 36 тысяч рублей в течение десяти лет, начиная с года, следующего за годом уплаты первого взноса. По итогам 2025 года число клиентов Ханты-Мансийского НПФ, получивших максимальный размер государственной поддержки, выросло в 2,3 раза.

«Рост количества участников ПДС, получивших государственное софинансирование, показывает, что все больше людей используют возможности Программы долгосрочных сбережений именно так, как это было задумано, – регулярно пополняют свои счета и получают дополнительную поддержку от государства, – отметила президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» Мария Стулова. – Каждый взнос позволяет не только увеличить будущие накопления за счет государственного софинансирования, но и получить инвестиционный доход, а также право на налоговый вычет. Именно регулярность взносов позволяет в полной мере использовать все преимущества программы».

Помимо государственного софинансирования, участники ПДС получают инвестиционный доход. По итогам 2025 года Ханты-Мансийский НПФ начислил на счета клиентов по Программе долгосрочных сбережений 22,72% годовых*. По данным мониторинга «РБК Инвестиции», это лучший результат среди негосударственных пенсионных фондов, раскрывших показатели доходности ПДС за 2025 год.

Кроме того, участники программы могут ежегодно получать налоговый вычет, а также перевести в ПДС ранее сформированные пенсионные накопления по договорам обязательного пенсионного страхования.

Проверить сумму начисленного государственного софинансирования клиенты Ханты-Мансийского НПФ могут в Личном кабинете.

*Результат инвестирования в прошлом не гарантирует доходность в будущем.

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АО "Ханты-Мансийский НПФ"


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