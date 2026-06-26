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В Сургуте завершился суд над мужчиной, который пьяным угнал машину и устроил смертельную аварию

Суд Сургута вынес приговор по делу об угоне и смертельном ДТП

В Сургуте завершился суд над мужчиной, который пьяным угнал машину и устроил смертельную аварию
Фото Magnific

Сургутский городской суд приговорил 33-летнего местного жителя к 8 годам лишения свободы по делу об угоне автомобиля и смертельном ДТП. Мужчину признали виновным в неправомерном завладении машиной без цели хищения и нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели человека.

По данным суда, 7 июня 2025 года мужчина, будучи нетрезвым, угнал Mitsubishi Galant, принадлежавший его родственнику. Во время движения по улице Крылова в Сургуте он столкнулся с автобусом МАЗ. В результате аварии пассажир, находившийся в автомобиле подсудимого, погиб на месте.

Суд назначил виновному наказание с отбыванием в колонии-поселении. Также мужчину на 2 года 8 месяцев лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. В пользу стороны погибшего с осужденного взыскали более 2,5 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу.


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Сегодня в 12:03, просмотров: 145, комментариев: 0
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