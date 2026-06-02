В тюменских лесах проходят рейды

С 28 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. За это время сотрудники лесной охраны и патрульные службы провели 2390 рейдов авиационного и наземного патрулирования. В результате выявлены 22 нарушителя, которых привлекли к административной ответственности. Об этом на заседании президиума регионального правительства доложил заместитель губернатора Руфат Биктимеров.

Напомним, в период действия особого режима под запретом посещение лесов, сжигание сухой травы и мусора, разведение костров, проведение пожароопасных работ и использование пиротехники. За нарушения предусмотрены административные штрафы, а в случае крупного ущерба – уголовная ответственность.

В регионе зафиксирован 51 лесной и 253 ландшафтных пожара. Все возгорания оперативно ликвидированы, угрозы населенным пунктам не возникало. 21 пожар произошел из-за гроз, 19 – по вине человека.

Для борьбы с огнем сформирована группировка из 2694 человек и 1340 единиц техники, задействованы 4 вертолета Ми-8 с водосливными устройствами.

«Количество лесных пожаров несколько выросло по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, но заметно снизилось по сравнению с 2021 годом – тогда на 29 мая было зафиксировано 326 пожаров. Значительно уменьшилась и площадь пожаров. Такая динамика позволяет сделать вывод, что принимаемые меры дают результаты. Обстановка находится под контролем», – подчеркнул губернатор Александр Моор, призвав жителей соблюдать требования режима.

Для оперативного информирования жителей в мессенджере МАКС работает чат-бот «Паводок.Инфо». На въездах в леса устанавливаются шлагбаумы, а система видеомониторинга «Лесохранитель» охватывает 76% территории области.