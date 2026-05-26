В Юргинском округе после капремонта заработали поликлиника и детское отделение

В селе Юргинское Тюменской области завершился капитальный ремонт поликлиники и детского отделения Областной больницы №11. Ремонт провели в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Работы затронули все ключевые системы здания: заменили водоснабжение, водоотведение и отопление, привели в порядок подвал и кровлю, утеплили и облицевали фасад.

Также установили современную пожарную и охранную сигнализацию, видеонаблюдение, провели высокоскоростной интернет.

«Сегодня мы делаем важный шаг к повышению качества медицинской помощи в регионе. Обновленная поликлиника отвечает всем современным требованиям: здесь и технологичная инфраструктура, и забота о комфорте пациентов, и широкий спектр специалистов», – отметил главный врач Областной больницы №11 Павел Грибанов.

Поликлиника рассчитана на 640 посещений в смену. В ней ведут прием педиатры, терапевты, невролог, окулист, хирург, инфекционист, эндоскопист, врач УЗИ, дерматолог, гинеколог и кардиолог.