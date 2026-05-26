В заседании Совета по развитию МСП приняли участие 60 представителей бизнеса из Ишима и района

В Ишиме состоялось расширенное заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, приуроченное ко Дню российского предпринимательства, который отмечается 26 мая. Участниками стали 60 представителей бизнеса из Ишима и Ишимского муниципального округа, рассказали в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

Ключевая тема встречи – объединение перспективных бизнес-ниш с готовыми решениями и программами поддержки. «Самое ценное для начинающего предпринимателя – это не только работающие бизнес-модели. Мы объединили перспективные бизнес-ниши с готовыми решениями и программами поддержки. Такой системный подход открывает реальные возможности для успешного старта и масштабирования любого дела. В городе Ишиме уже реализован проект по готовой бизнес-модели "Ателье"», – прокомментировала руководитель Центра «Мой бизнес» Инвестиционного агентства Тюменской области Мария Покалюхина.

В деловую программу вошли круглый стол по развитию промышленного потенциала (организован ТПП Тюменской области и Ассоциацией «Строительно-индустриальный кластер»), презентация инвестиционных возможностей Ишима и района, обсуждение актуальных бизнес-моделей (создание и продвижение бизнеса, опыт развития сети кафе), вопросы льготного финансирования, а также формирование уникального торгового предложения и цифровые инструменты продвижения 2ГИС.

Напомним, что в Тюменской области разработан портфель готовых бизнес-моделей для старта, включая «Придорожное кафе», «Глэмпинг», «Экотуризм», «Мини-пекарню», «Автомойку самообслуживания» и другие. Поддержка предпринимательства в регионе осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».