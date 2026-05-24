Эксперты из 89 регионов России обсудят выборы на форуме в «Сенеже»

23 мая в Мастерской управления «Сенеж» пройдет Всероссийский электоральный экспертный форум-2026. В нем примут участие эксперты из 89 регионов России, социологи, политологи, представители ЦИК РФ, Общественной палаты, Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и другие участники, сообщили организаторы.

На форуме обсудят отношение общества к выборам, параметры доверия и оценки честности избирательных процедур. Также участники рассмотрят стартовые условия избирательного цикла 2026 года и факторы, которые будут влиять на электоральную динамику.

Отдельные дискуссии посвятят работе экспертного сообщества в информационном поле, новым форматам взаимодействия и изменениям медиасреды. Еще одной темой станет международная экспертиза электоральных кампаний — от наблюдательных миссий до рейтинга избирательных систем.

Также на форуме обсудят цифровизацию выборов, открытость, контроль и миссию института общественного наблюдения.

В числе спикеров заявлены политолог Александр Асафов, директор Центра политического анализа Павел Данилин, директор по политическим исследованиям Аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов, зампред комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев, управляющий директор проектов ФОМ Лариса Паутова, директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский, директор АНО «Цифровые системы» Вячеслав Сатеев, политический консультант Мария Сергеева и эксперт ЭИСИ Владимир Шаповалов.

Организаторами форума выступают Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» совместно с Экспертным институтом социальных исследований и Российской ассоциацией политических консультантов.