Более двух тысяч спортсменов из 40 регионов России собрались в Тюмени

В Тюмени открылся юбилейный, пятый фестиваль «Тюмень сильная». В этом году испытать свои силы приехали свыше двух тысяч спортсменов из более чем 40 регионов страны. Участники соревнуются в пауэрлифтинге, гиревом спорте, стритлифтинге, армрестлинге, боксе и других дисциплинах.

Впервые в программу фестиваля включен турнир «Путь к элите» по стритлифтингу. Фестиваль проходит на четырех площадках: в Выставочном зале на улице Севастопольской, в сквере имени Якова Неумоева, в экопарке «Затюменский» и в Гилевской роще.

«Фестиваль растет и меняется вместе с Тюменской областью. По себе знаю – для такого спорта нужна строгая дисциплина и большая сила воли», – отметил губернатор Александр Моор.

В рамках фестиваля впервые прошел Кубок главы города по тяжелой атлетике, в котором участвуют около 80 спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет. А 17 мая в сквере Якова Неумоева планируется установить мировой рекорд по командным отжиманиям – ожидается участие 110 команд по четыре человека.

Тюменская область подтверждает статус одного из самых спортивных регионов страны. По итогам 2025 года регион вошел в число лидеров в сфере спорта. Сегодня спортом на постоянной основе занимаются 65,8% жителей – это почти 961 тысяча человек. В области действуют более 4,4 тысячи спортивных сооружений.