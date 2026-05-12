В России ужесточили правила сдачи экзаменов в ГИБДД

Сегодня, 12 мая, в России начали действовать новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Теперь после успешной сдачи теории практический экзамен должны назначить в течение 60 дней, сообщает ГАИ Югры.

При этом результат теоретического экзамена будет действовать только шесть месяцев. Если за это время кандидат не успеет сдать практику, теорию придется проходить заново. Повторно сдать теоретический экзамен нужно будет не позднее чем через 30 дней после окончания срока действия предыдущего результата.

По желанию кандидата экзамен можно перенести на более позднюю дату. Для этого потребуется подать заявление в подразделение Госавтоинспекции.

Также власти ужесточили наказание за использование на экзамене телефонов, наушников, фото- и видеотехники, шпаргалок и других устройств для хранения или передачи информации.

Если инспекторы заметят нарушение, экзамен сразу прекратят. Повторно сдавать его разрешат только через год.

Кроме того, результаты экзамена могут аннулировать даже после его завершения ‒ если факт нарушения выявят позднее.