В России объем ипотечных кредитов в апреле вырос на десять процентов

360 млрд рублей ипотеки оформили россияне в апреле. Цифра на 10% больше, чем в марте, и на 24% превышает данные апреля прошлого года. За 4 месяца на покупку жилья банки выдали заемщикам около 1,4 трлн рублей – на 55% больше, чем в аналогичном периоде 2025. В ВТБ рассказали о восстановлении спроса и росте на 6% доли рыночной ипотеки, она достигает уже почти половины выдач.

«Вторичный рынок жилья "оживает". Люди, которые долго откладывали покупку, начинают действовать, пользуясь снижением ставок», – объяснил ситуацию старший вице-президент банка Алексей Охорзин.

Банки в этом году несколько раз улучшали условия по рыночной ипотеке. Теперь подать заявку могут также индивидуальные предприниматели – на основной системе налогообложения и на автоматизированной упрощённой. А заемщик уже не ограничивается одним источником дохода.