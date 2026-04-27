Аграрии Ялуторовского округа засеяли 320 гектаров овсом

В Тюменской области началась посевная кампания. Первым к полевым работам приступил Ялуторовский муниципальный округ. Аграрии хозяйства «Дружба-Нива» уже засеяли около 320 гектаров зерновыми и зернобобовыми культурами.

«Посевную кампанию начали с овса, а следующими будут горох и другие однолетние культуры», – сообщил губернатор Александр Моор.

Параллельно в регионе продолжается раннее весеннее боронование – 76 процентов земель уже обработано. Хозяйства полностью обеспечены горюче-смазочными материалами, техника готова к полевым работам. По данным департамента АПК, аграрии заключили договоры на поставку почти 19 тысяч тонн минеральных удобрений, которые необходимы для повышения плодородия почвы.

Напомним, что прошлый сельскохозяйственный год стал для региона рекордным. Урожайность зерновых и зернобобовых культур в 2025 году достигла 29,6 центнера с гектара – один из лучших показателей за всю историю Тюменской области. Всего было собрано более 1,8 миллиона тонн зерна. По словам заместителя губернатора, директора департамента АПК Владимира Чейметова, такие результаты стали возможны благодаря слаженной работе аграриев, современным технологиям и государственной поддержке.

В текущем году меры поддержки сельхозтоваропроизводителей сохранены в прежнем объеме. В регионе продолжается реализация крупных инвестиционных проектов, включая строительство племенного репродуктора индейки и завода по глубокой переработке гороха.