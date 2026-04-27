Названы самые клиентоориентированные ведомства России

Минфин, Федеральная налоговая служба и Росреестр стали лидерами рейтинга клиентоориентированности государственных органов, составленного Аналитическим центром при правительстве. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные, представленные на совещании у вице-премьера Дмитрия Григоренко.

В топ-5 также вошли Федеральная служба исполнения наказаний и Федеральное казначейство. Индекс клиентоцентричности у Минфина и ФНС составил 98%, у Росреестра − 96%, у ФСИН − 94%.

При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как удовлетворенность пользователей, доля неоказанных услуг, нарушение сроков их предоставления и частота сбоев IT-систем.

Аутсайдерами рейтинга стали Росморречфлот, Роструд, Росавиация, Государственная фельдъегерская служба и МВД − их показатели варьируются от 50% до 54%.

Всего эксперты оценили работу 62 федеральных органов исполнительной власти. Средний индекс клиентоцентричности составил 74%. При этом у 33 ведомств он оказался ниже этого уровня.

Среди других ведомств высокие позиции заняли Минэкономразвития (шестое место, 92%), Федеральная антимонопольная служба (10-е место, 89%), Минприроды (88%) и Минздрав (87%). Минцифры, отвечающее за портал «Госуслуги», заняло 31-е место с показателем 73%.

По словам Дмитрия Григоренко, оценка качества госуслуг пока охватила около 20% от их общего числа. При этом большинство сервисов нуждаются в доработке: 88% находятся в «желтой зоне» и соответствуют стандартам лишь частично, 7% − в «красной зоне», и только 5% отвечают требованиям почти полностью.

В правительстве отмечают, что работа по улучшению госуслуг продолжится в рамках проекта «Государство для людей». В числе приоритетов − сокращение сроков предоставления услуг, уменьшение числа необходимых документов и визитов в ведомства, а также внедрение проактивных сервисов и технологий искусственного интеллекта.

Сейчас на портале «Госуслуги» доступно около 1,6 тысячи федеральных услуг, а также сотни комплексных сервисов, объединяющих различные процедуры по принципу «жизненных ситуаций».