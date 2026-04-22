Представители Тюменской области удостоены премии «Служение»

Четыре представителя Тюменской области стали лауреатами III Всероссийской муниципальной премии «Служение». Торжественная церемония награждения прошла в рамках форума «Малая родина – сила России». В ней принял участие президент РФ Владимир Путин. Всего на соискание премии в этом году подали рекордное количество заявок – более 63 тысяч.

Победителями от Тюменской области стали:

в номинации «Великое наследие для будущих поколений» – начальник Суерского территориального отдела Упоровского округа Лариса Гольцман ;

; в номинации «Укрепляем партнерство – расширяем возможности» – начальник управления экономики администрации Тюменского округа Елена Савенко ;

; в номинации «Диалог с населением – открытость власти» – заведующая сектором по защите прав потребителей департамента потребительского рынка Тюмени Наталья Яцыкова ;

; в номинации «Молодой современный управленец на службе страны» – директор ялуторовского «Молодежного социально-делового центра» Анастасия Петелина.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил победителей и отметил, что попасть в число лучших – важное достижение для муниципальных команд.

«Работа муниципальных команд требует много сил, времени, энергии. От стремления оперативно решить вопросы, внимательного отношения к просьбам людей зависит атмосфера в городе или на селе. Продолжаем вместе работать над развитием Тюменской области», – подчеркнул глава региона.

Премия «Служение» проводится по инициативе президента уже третий год. Сегодня это крупнейшая профессиональная платформа для муниципального сообщества страны.