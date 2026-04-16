В Тюменской области продолжают восстанавливать леса

В тепличном комплексе Тюменской авиабазы стартовал сезон выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой. Специалисты засеяли почти 15 тысяч кассет – по 96 ячеек в каждой. Всего в трех теплицах общей площадью более 2,8 тысячи квадратных метров, расположенных в Тюменском и Армизонском филиалах, за сезон планируют вырастить свыше двух миллионов сеянцев. Этого достаточно, чтобы восстановить до 360 гектаров лесных территорий, рассказали в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

Технология предусматривает несколько этапов. Сначала семена проращивают в кассетах. Уже этим летом молодые сосны переедут в леса региона. Осенью вторую ротацию сеянцев перенесут на поле доращивания под открытое небо, где растения пройдут естественную закалку. Следующей весной их высадят в лесной фонд.

Практика использования тепличных сеянцев для лесовосстановления уже доказала свою эффективность. Приживаемость достигает 90 процентов. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».