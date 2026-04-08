В селе Аслана Ялуторовского округа откроют музей на базе Центра патриотического воспитания

В селе Аслана Ялуторовского округа появится музей. С предложением об открытии во время личного приему к губернатору Тюменской области Александру Моору обратился Шамиль Рахимов. Музей будет работать на базе Центра патриотического воспитания при сельской школе.

«Он будет работать на базе Центра патриотического воспитания при сельской школе. В музее планируют проводить мероприятия для ребят и педагогов, развивать военно-патриотическую работу. Окажем материальную поддержку. Средства направят на изготовление макетов, интерактивных карт, а также для покупки мебели и телевизора», – рассказал глава региона.

Напомним, в Тюменской области системно поддерживают патриотические инициативы. В регионе действует проект «Боевой кадровый резерв» для ветеранов СВО, реализуется патриотические кампании, проводятся уроки мужества и встречи с ветеранами в школах.

Отметим, что во время личного приема Александр Моор также поддержал инициативу председателя Тобольского городского Совета ветеранов Владимира Габрусь увековечить память участников СВО на площади Победы в Тобольске.

«Инициатива важная, поддерживаю. Уже заключен договор со скульптором, создана экспертная группа. Работы завершим в этом году», – подчеркнул губернатор.