Лечение игровой зависимости в России станет доступно по полису ОМС

С 1 сентября 2026 года в России введут бесплатную медицинскую помощь для людей с игровой зависимостью ‒ лудоманией. Заболевание внесли в список, при котором лечение можно будет получить по полису ОМС. Помощь пациентам будут оказывать психиатры-наркологи, сообщает пресс-служба Минздрава

«В целях повышения доступности медицинской помощи при «патологическом влечении к азартным играм» и с учетом двойственной природы заболевания, которое помимо признаков психического заболевания содержит признаки, характерные для синдрома зависимости, принято решение о включении «патологического влечения к азартным играм» в перечень заболеваний, при которых медицинская помощь оказывается врачами ‒ психиатрами-наркологами», ‒ говорится в сообщении.

Программа лечения и реабилитации будет выстроена по аналогии с терапией алкогольной и наркотической зависимости. Обратиться за помощью можно будет в поликлинику по месту жительства. Помощь будет предоставляться бесплатно и на добровольной основе.