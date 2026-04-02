В Тюменской области усилят профилактику наркопреступлений среди несовершеннолетних

Губернатор Александр Моор провел заседание региональной антинаркотической комиссии, на котором подвели итоги 2025 года. Наркоситуация в Тюменской области остается стабильной и характеризуется как нейтральная, сообщил глава региона.

По данным УМВД России по Тюменской области, в 2025 году было выявлено 2198 наркопреступлений, совершенных с использованием информационных технологий – на 10 процентов больше, чем в 2024 году. В результате рассмотрения Роскомнадзором направленной полицией информации заблокирован доступ к 293 интернет-ресурсам с противоправным контентом. Пресечена деятельность трех интернет-магазинов, осуществлявших сбыт наркотиков через мессенджер Telegram.

Общее количество выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков увеличилось на шесть процентов. При этом благодаря профилактическим мерам удалось добиться снижения заболеваемости наркоманией.

Однако губернатор отметил тревожную тенденцию: в регионе растет число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков среди несовершеннолетних. На заседании принято решение усилить профилактику употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи.