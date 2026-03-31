В Тюменской области завершилась программа «СВОй вектор бизнеса»

В Тюменской области завершилась программа обучения предпринимательству для участников специальной военной операции и членов их семей. Проект «СВОй вектор бизнеса» объединил 30 человек, которые в течение двух недель изучали тонкости ведения дела: от идеи до финансового планирования, маркетинга и налоговых аспектов. Финальным этапом стала защита стартап-идей перед экспертным жюри.

Среди предложенных проектов – юридические услуги военнослужащим, кожевенная мастерская, генеалогические исследования, ремонт авто, разведение лошадей, музыкальная студия, банный комплекс и другие.

«Мы готовили проект тщательно, подбирали лучших региональных экспертов, скрупулезно составляли программу. Рады, что участники смогли получить максимум пользы и уже используют полученные знания для открытия своего дела. К нам можно обратиться по всем вопросам даже после окончания обучения», – отметила заместитель генерального директора Инвестиционного агентства, руководитель центра «Мой бизнес» Тюменской области Мария Покалюхина.

Обучение проходило под руководством руководителя проекта «СВОя среда» Инвестиционного агентства Сергея Халимонова – участника программы «Боевой кадровый резерв Тюменской области». Благодаря обучению и стажировкам он был назначен на эту должность и сегодня активно развивает меры поддержки для ветеранов и участников СВО.

Программа реализована центром «Мой бизнес» совместно с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».