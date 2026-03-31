Надо ли ограничивать VPN в России?
Минцифры предложило операторам связи и интернет-компаниям ввести плату за использование VPN. Что думаете?
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что повышение НДС почти не оказало влияния на рост инфляции - «всего 1 процентный пункт». А вот если бы денежно-кредитная политика была более мягкой, инфляция, мол, была бы ого-го. Ваше мнение:

Набиуллина и ЦБ действуют профессионально, легких решений не бывает, но с повышением налогов сделано все правильно 20.2%

Пусть Набиуллина сходит в продуктовый магазин или изучит расчетку за ЖКУ - там такое ого-го, что выть хочется 78.2%

Все равно 1.7%

Всего голосов: 119

Вас беспокоит ухудшение положения малого бизнеса?

Да, я предприниматель 21.9%

Да, я служащий (наемный работник) 52.1%

Нет, я предприниматель 2.7%

Нет, я служащий (наемный работник) 11%

Все равно 12.3%

Всего голосов: 73

На рынок выходит самая крутая Лада Веста. Купите?

С ума сошли? Конечно! 10.8%

С ума сошли? Я же не идиот 61.5%

Мне не нужен автомобиль 27.7%

Всего голосов: 65

Минпросвещения подумывает об ограничении пользования мобильными телефонами для детей определенного возраста - мол, дети слишком уходят в виртуальный мир. Ваше мнение?

Правильно, детей надо вытаскивать из интернета 47.5%

Неправильно, интернет уже стал основой социальной жизни, чиновники сами живут в придуманном ими и оторванном от жизни людей мире 50.8%

Все равно 1.6%

Всего голосов: 61

​30 участников СВО и членов их семей защитили бизнес-идеи в рамках программы «СВОй вектор бизнеса»

В Тюменской области завершилась программа «СВОй вектор бизнеса»

В Тюменской области завершилась программа обучения предпринимательству для участников специальной военной операции и членов их семей. Проект «СВОй вектор бизнеса» объединил 30 человек, которые в течение двух недель изучали тонкости ведения дела: от идеи до финансового планирования, маркетинга и налоговых аспектов. Финальным этапом стала защита стартап-идей перед экспертным жюри.

Среди предложенных проектов – юридические услуги военнослужащим, кожевенная мастерская, генеалогические исследования, ремонт авто, разведение лошадей, музыкальная студия, банный комплекс и другие.

«Мы готовили проект тщательно, подбирали лучших региональных экспертов, скрупулезно составляли программу. Рады, что участники смогли получить максимум пользы и уже используют полученные знания для открытия своего дела. К нам можно обратиться по всем вопросам даже после окончания обучения», – отметила заместитель генерального директора Инвестиционного агентства, руководитель центра «Мой бизнес» Тюменской области Мария Покалюхина.

Обучение проходило под руководством руководителя проекта «СВОя среда» Инвестиционного агентства Сергея Халимонова – участника программы «Боевой кадровый резерв Тюменской области». Благодаря обучению и стажировкам он был назначен на эту должность и сегодня активно развивает меры поддержки для ветеранов и участников СВО.

Программа реализована центром «Мой бизнес» совместно с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».


31 марта в 16:01, просмотров: 79, комментариев: 0
Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

