Ханты-Мансийск готовится ко встрече 16-ти чемпионов и призеров Олимпийских игр. Они примут участие в XIII Югорском лыжном марафоне, где отметят 20-летие своих побед на Олимпиаде в Турине 2006 года – этому событию посвятят ретро-гонку. Соревнования пройдут 4 и 5 апреля при поддержке ВТБ.

На старт выйдут звёзды лыжных гонок и биатлона. Среди них трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова, двукратные обладательницы золотых медалей Светлана Ишмуратова и Ольга Зайцева, чемпионы Альбина Ахатова, Светлана Слепцова, Евгения Медведева-Арбузова, Наталья Баранова-Масалкина, Лариса Куркина, Юрий Кашкаров; а также призеры Олимпийских игр Алёна Сидько, Николай Круглов, Павел Ростовцев, Иван Черезов, Михаил Ботвинов, Василий Рочев, Иван Алыпов.

Участники и зрители Югорского лыжного марафона смогут пообщаться и посоревноваться с выдающимися спортсменами. «Когда на старт выходят олимпийские чемпионы, возрастает уровень азарта, яркость эмоций и цена победы», – отметил вице-президент, управляющий банка в ХМАО – Югре Виталий Мосунов.

«Олимпиада-2006 стала одной из самых результативных для российских спортсменов, прославив их имена. Когда мы побеждали в Турине, многие сегодняшние любители ещё не покоряли свои трассы. Теперь есть повод встретиться, отметить юбилей и пройти ретро-гонку вместе», – прокомментировал олимпийский чемпион Евгений Дементьев.