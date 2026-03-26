Акции «Самолета» упали до исторического минимума

Накануне, 24 марта, акции девелоперской компании «Самолет» снизились до минимального уровня за всю историю. Это случилось на фоне новостей о задержании предпринимателя Сергея Малофейкина, сообщает РБК со ссылкой «Коммерсант».

На минимуме бумаги компании упали на 5,64% ‒ до 716,6 рубля за акцию. Позже падение немного замедлилось: к вечеру того же дня акции торговались на уровне 721,4 рубля (-5,01%).

Негативно отреагировали и облигации застройщика. По данным торгов, сильнее всего снизился выпуск «СамолетP21» ‒ на 4,21%, а на минимуме падение достигало 4,6%. Всего в обращении у компании находится 12 выпусков облигаций на сумму более 96 млрд рублей.

Как пишет «Коммерсант», задержанный Сергей Малофейкин, который взаимодействовал с компанией VIJU, подозревается в организации преступного сообщества. По версии следствия, связанные с «Самолетом» компании могли быть крупнейшими клиентами этой структуры.

Сообщается, что участники группы с 2023 года оказывали услуги по обналичиванию средств для ряда юридических лиц. Для обычных клиентов такие операции обходились в 10-15%, а для строительных компаний ‒ до 20%.

По информации РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ивановской области, следствие планирует ходатайствовать об аресте Малофейкина.