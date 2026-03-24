ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcRLPey реклама на siapress.ru
Власти России планируют уголовно наказывать людей за незаконный майнинг криптовалюты

Минюст предложил ввести уголовную ответственность за майнинг криптовалюты без регистрации

Власти России планируют уголовно наказывать людей за незаконный майнинг криптовалюты
Фото Freepik

Министерство юстиции подготовило законопроект о введении уголовной ответственности за майнинг цифровой валюты без включения в специальный реестр. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к правительственной комиссии по законопроектной деятельности. По данным издания, 23 марта комиссия одобрила внесение этого проекта в Госдуму.

Поправки предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Они предусматривают наказание за незаконный майнинг цифровой валюты и работу оператора майнинговой инфраструктуры без регистрации.

Как напомнил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, по действующему закону о цифровых финансовых активах и цифровой валюте для такой деятельности уже требуется обязательная регистрация. По его словам, уголовная ответственность нужна для пресечения нелегальной работы в этой сфере и изъятия незаконно полученных доходов.

По данным ФНС, основанным на приблизительных экспертных оценках, майнингом криптовалюты в России сейчас могут заниматься около 50 тысяч субъектов — как физических, так и юридических лиц. При этом в реестр включены только 1489 субъектов, из которых 609 — юридические лица и 880 — индивидуальные предприниматели.

Минюст предлагает закрепить в новой статье 171.6 УК ответственность за майнинг без включения в реестр либо за услуги оператора без регистрации, если такие действия причинили крупный ущерб или принесли крупный доход — более 3,5 млн рублей. В этом случае может грозить штраф до 1,5 млн рублей, обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет. При этом, как уточнил Владимир Груздев, по этой части возможно освобождение от наказания при возмещении ущерба, а доходы от незаконного майнинга будут подлежать обязательной конфискации.

По второй части статьи предлагается наказывать за те же действия, если они совершены организованной группой либо причинили особо крупный ущерб или принесли особо крупный доход — более 13 млн рублей. Санкция предусматривает штраф от 500 тысяч до 2,5 млн рублей, принудительные работы до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.


